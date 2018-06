Pornohvězda Cicciolina chce být starostkou

Napsal, že Cicciolina, ačkoli kvůli malé podpoře nemohla kandidovat v dubnových maďarských parlamentních volbách, je nadále rozhodnuta pokračovat ve své politické kariéře, a proto se uchází o místo starostky historické Monzy.

Cicciolina, která má maďarské i italské občanství, byla v minulosti poslankyní

italského parlamentu za Radikální stranu.

Komunální volby v Itálii budou koncem května a o místo starosty v Monze se uchází sedm lidí. Mezi kandidáty je i Roberto Radice, bývalý italský ministr práce.

Cicciolina v rozhovoru pro budapešťské noviny přiznala, že jí neúspěšná kandidatura v maďarských parlamentních volbách stála hodně peněz. Aby ztráty nahradila, rozhodla se nyní padesátiletá pornohvězda, že se opět svlékne a nechá se vyfotografovat nahá.

"Přibrala jsem a mám plastiku prsů, ale jsem stále přitažlivá. Tak proč se nepodělit o to s mými obdivovateli?" prohlásila Cicciolina. Zatím ale neprozradila, v jakém časopisu její nové snímky vyjdou. Podle některých spekulací by to mohlo

být maďarské vydání magazínu Penthouse.