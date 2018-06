Pornohvězda chce být starostkou

Svůj program kandidátka prezentovala ve čtvrtek 5. srpna na tiskové konferenci.

Podle blonďaté sexbomby se prý o Miláně říká, že je to nudné město. "Chci to změnit. Miláno je hospodářská metropole Itálie a měla by být přitažlivá," prohlásila na tiskové konferenci Cicciolina, která sice bydlí v Římě, ale Miláno prý často navštěvuje.

Stallerová v roce 1987 zasedla jako kandidátka za italskou Radikální stranu v Poslanecké sněmovně. Během pětiletého poslaneckého mandátu se podílela na četných politických iniciativách, například o sexuální výchově.

V roce 1992 už Cicciolina o další poslanecký mandát neusilovala a rozhodla se věnovat synovi, kterého má s americkým avantgardním sochařem Jeffem Koonsem, s nímž se po vleklých sporech opepřených skandály před několika lety rozvedla.