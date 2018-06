Pornoherečka vytvořila rekord. A už je o ní hra

Divadelní hra s názvem 251 má ve čtvrtek premiéru v Singapuru, odkud Chongová pochází. Hra se zabývá jejím působením v pornoprůmyslu a také jejím zápisem do pomyslené knihy porno rekordů, když absolvovala dvě stě padesát jedna pohlavních styků se sedmdesáti muži během deseti hodin natáčení.

Vstup do divadla je povolený od osmnácti let. A již deset ze čtrnácti naplánovaných představení je vyprodaných. "Je to důkaz, že obyvatelé Singapuru jsou velmi zvědaví na to, kdo je Annabel Chongová. O jejím sexuálním rekordu již ví, nyní se o ní mohou dozvědět víc," myslí si Bryan Teo, zástupce společnosti Toy Factory, která hru uvádí.



Annabel byla znásilněna

Hra zobrazí Chongovou jako dospívající slečnu, která prožila traumatický zážitek ve velmi mladém věku, ale i znásilnění na střední škole. Rozebírá také důvod, proč se herečka rozhodla pro sexuální rekord.

Annabel začala účinkovat v pornofilmech během svého postgraduálního studia v Kalifornii. Součástí divadelního představení budou i nahé záběry herců, ukázky z filmografie Chongové ale diváci neuvidí.