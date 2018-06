Pornooscary jsem vyhodila do koše, říká Paula Wild

„Někdo si myslí, že jsem skončila někdy před čtyřmi lety. Měla jsem nálepku pornostar, pět pornooscarů, ale spíše jsem se ukazovala v médiích a tancovala, dělala erotickou show. Ceny už doma nemám. Já jsem je vyhodila. Z minulosti jsem vyhodila absolutně všechno - boty, šaty,“ řekla brunetka.

S erotikou skoncovala, když se odstěhovala z Prahy.

„Dozrála jsem do určitého věku, kdy jsem zjistila, že vyzývavá černovláska už není pro mě to pravé ořechové. Že bude lépe, když budu vypadat seriózněji. S tou starou image jsem většinou potkávala muže, kteří byli perverznější, chtěli vyzývavou ženu a očekávali také víc v sexu. Já jsem toužila mít někoho, kdo chce víc, chce tu dušičku a ne takové to povrchní pozlátko,“ řekla.

Bývalá pornohvězda se nyní živí jako kosmetička a žije v Brně se svým přítelem. A tvrdí, že je stydlivá.

„Hrozně. Já jsem pořád stydlivý člověk. Partneři mi i v soukromí říkají: To není možné, pornoherečka a ona se stydí!“ dodala.