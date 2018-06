Pornoherečka chce ve volbách rozdrtit Schwarzeneggera

Poprvé se pokusila oponovat herci akčních trháků ve volbách z roku 2003, tehdy ji však Kaliforňané vnímali jako recesistku. Jenže Mary Carey tvrdí, že tentokráte půjde o vážný souboj a post guvernérky hodlá zastupovat svědomitě. Kvůli politice si dokonce obarvila nahnědo svou platinovou hřívu.

Pro vstup do voleb potřebuje porno herečka 164 tisíc podpisů, tehdy bude uznána jako nezávislá kandidátka. Dosud jich sehnala 40 tisíc, ale věří, že se svým sloganem přiměje zvláště muže k podpoře své kandidatury. Věta Finally, a politician you want to be screwed je totiž dvojsmyslná. Jednak znamená: Konečně politik, kterým se chcete nechat podvést, ale zároveň jej lze chápat, jako eufemismus k vulgárnímu vyjádření: Politik, jímž se chcete nechat ojet.

„Myslím, že jsem tentokráte mnohem serióznější. Jak vidíte, také jsem se začala důstojněji oblékat. Rovněž jsem se obarvila nahnědo, protože brunety mají větší respekt,“ prohlásila Carey.