Pornoherec: S jogurtem jsem dělal rád

Konzervativní firma však o Trojovského pornominulosti nevěděla. Teď, když pravda je venku, je mlékárna nemile překvapena a zvažuje právní kroky, jak uvedl německý server www.bild.t-online.de, jehož zprávu převzal i český server euro.cz.

Trojovský účinkuje ve spotu jako fiktivní sportovec Sigi Müller, ale až do nedávna diváci netušili, že mistr Evropy v kick boxu ve skutečnosti "sportoval" také v homosexuálních scénách. Ve filmech Lucas in Love či Greek Holiday, vystupoval například pod uměleckým jménem Tommy Hansen.

"Touto informací jsme byli dokonale překvapeni, cítíme se podvedeni a zvažujeme právní kroky proti odpovědným lidem," citoval server Andrease Schlittenhardta, mluvčího mlékárenské firmy, která svou image staví na rodině.

Trojovský získal podle Bildu díky práci v reklamě na konkurzu. Castingová firma hledala sympatického představitele. Kvůli nižším nákladům se spot natáčel v České republice.

"Filipovi přinesla práce s jogurtem mnoho radosti," citoval Bild Trojovského českého agenta, jehož jméno však neuvedl.

Nyní mlékárenská firma přemýšlí, co se spotem dále, neboť reklama měla v televizích běžet do konce roku. V každém případě jej však podle mluvčího firmy co nejdříve změní, nebo nahradí jiným spotem.

Televize Nova o Trojovského pornominulost věděla od samého začátku. "K natáčení erotických filmů se dostal ve složité životní situaci a nyní prý všeho lituje a chce za svou minulostí chce udělat tlustou čáru a začít nový život," uvedl Kotalík. Trojovský se podle něj jeví jako inteligentní mladý muž se smyslem pro humor; má také silný životní příběh, který tvůrcům Big Brother stál za to, aby mu dali šanci.