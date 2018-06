Pornoherec Rosenberg se chystá do chomoutu

Snoubenci Marta Richterová a Robert Rosenberg už plánují svatbu a po ní dvě děti

Marta opravdu bere věci tak, jak jsou: "Je to jeho práce, my si prostě věříme, a to je důležité - důvěra a láska. Vzájemně se nezpovídáme, ačkoliv náš vztah funguje hodně přes SMS a telefony z letadla do letadla, protože i já pracuji nejvíc mimo republiku. Jednou se ale usadíme, a potom…"Rosenberg prý nejčastěji své partnerce do telefonu říká: "Vrať se!" A ona jemu: "Miluji tě". Zatím však mají pocit, že dokud jsou mladí, mohou se oba věnovat byznysu, už jen proto, aby si mohli pořídit vysněný domeček a do něj chlapečka a holčičku…"Domek bude muset koupit Marta, protože vydělá víc než já, ale se vším ostatním jí pomůžu a naše děti budou hrozně rozmazlované. Budu muset víc cvičit, abych od ní odháněl chlapy. Toleruji její profesi, ale žárlím - když jsme třeba měsíc každý jinde, chápu, že se může něco přihodit, ale nesmí to být dlouhodobé. Jen sex, který je potřeba," konstatoval Robert.Když se dvojici podaří setkat se v Praze, snaží se věnovat veškerý svůj čas sobě navzájem. Místo vyváření zajdou raději do restaurace a svoje první společné Vánoce plánují strávit na horách ve vzájemném objetí. A kdy si řeknou své "ano" na radnici? Hned jak bude chvilka času - až Marta nebude na módním molu a Robert před kamerami.