Pornoherec Rosenberg potřebuje motorku i ženskou

"Měl jsem sedmkrát prasklou lebku a mám dodnes špatnou horní čelist. Jel jsem tehdy vážně pomalu, ale ten chlap v autě mě neviděl. Většinu bouraček na silnici zaviní spíš řidiči v autech, než motorkáři," konstatoval Rosenberg.Ale ani sedminásobně prasklá lebka ho neodradí od rychlé jízdy. "Jezdím samozřejmě podle předpisů, na dálnici můžu jet až sto třicet. Už jsem si ale vyzkoušel i dvě stě devadesátku," pochlubil se Robert.První motorku si pořídil už v patnácti letech. "To jsem měl ještě tehdy moderního pionýra. První velká motorka byla Jawa 250 a pak už jsem to hodně střídal… " zavzpomínala česká hvězda pornofilmů.A co měl tím střídáním vlastně na mysli - motocykly, nebo dívky? "Motorky! Když mám motorku, nepotřebuji ženskou," zasmál se Rosenberg. Jenže těmhle svým slovům ani on sám nevěří, a tak posléze s úsměvem dodal: "Kecám. Když mám motorku, tak chci i ženskou."