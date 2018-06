Pornoherec Rosenberg: Nechám se ukřižovat

"To, co se kolem mě v poslední době děje, je k smíchu, ale já už se tomu nemůžu ani smát. Jsem hodně naštvaný, jsou to totiž útoky na moji osobu. Poslední je ten, že jsem do dnešního dne nedostal obvinění ze Slovenska, přesto o mně všechna média tvrdí, že jsem stíhaný, v tom tedy ta Slovenská republika trochu přestřelila. Proto chystám úlet a vyfotím se jako Ježíš s trnovou korunou na hlavě, ukážu tím, že jsme si teoreticky všichni rovni. Je mi třiatřicet a skutečně jako Ježíš jdu proti všem. Možná vznikne i Rosenbergovo náboženství, budeme třeba uctívat velký penis," říká Rosenberg. - více o případu čtěte Slovenská policie obvinila Rosenberga za soulož před mladistvými

Vymyšlené už má místo i autora. Fotit se bude v soukromí ateliéru a pornoherec nebude zatím tajnému autorovi fotek pózovat sám. Chystá se totiž rovnou celý cyklus snímků, kde nebude chybět panenka Marie nebo Večeře Páně. "Jdou do toho se mnou kamarádi, kteří stojí při mně. A jestli budu úplně nahý? To ne, budu mít asi roušku."