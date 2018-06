Pornoherec Rosenberg k odročení soudu: Chtěl jsem to mít za sebou

"Mrzí mě, že se dnes soud nekonal, chtěl jsem to už mít za sebou," řekl iDNES.cz Robert Rosenberg, který čelí obvinění z trestných činů obchodování s lidmi, nedovolené výroby a držení drog, šíření nakažlivé choroby a kuplířství. - Podrobnosti k Rosenbergově případu najdete zde



Žaneta Rosenbergová a Martin Patzelt (vpravo) při rozhovoru v redakci iDNES.cz. (10. 3. 2008).

Sám pornoherec vinu odmítá. "Celý ten případ beru jako křivdu, která byla na nás spáchána. Kdybych nebyl Rosenberg, zřejmě by se celý případ řešil jinak. V této zemi se bohužel platí za úspěch," dodal.

VIDEO: Soud s Rosenbergem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Robert Rosenberg u Obvodního soudu pro prahu 5.

Soud s Rosenbergovými a Patzeltem měl podle původních odhadů trvat tři dny, tedy do čtvrtka. "Byl to předpoklad soudce. Vzhledem k tomu, že se pro nemoc jeden z obžalovaných omluvil, další jednání bude až v srpnu, opět tři dny po sobě," uvedl pro iDNES.cz advokát Žanety Rosenbergové Petr Sykora. "Očekávám, že by soud mohl skončit právě v srpnu, pokud by se dostavili všichni svědci a nebyly další obstrukce, tedy překážky, které by bránily řádnému projednání této věci," dodal.

Podle dřívějších informací tisku donutili údajně Rosenberg a spol. k natočení pornosnímku ženu, která u pornoherce pracovala jako uklízečka. Ta poté věc oznámila policii. Podle obviněných ale žena v bytě kradla peníze a natočení snímku jí nabídli jako možnost "odpracovat" si dluh, uvedla MF DNES. Patzelt s Rosenbergovou si pak ještě z jejího bytu odnesli údajně ukradené věci, za což je žalobci obvinili z loupeže.



Robert Rosenberg se synem Forrestem.

U Rosenberga navíc údajně našla policie kokain. Z šíření nakažlivé choroby pak byl pornoherec obviněn kvůli tomu, že prý měl pohlavní nemoc přenášenou bakteriemi chlamydií v době, kdy natáčel filmy.

Všechny tři obviněné zatkla policie v říjnu loňského roku v Praze 5 a soud na ně uvalil vazbu. Patzelt byl z vazby propuštěn po jednom měsíci, Rosenbergová v lednu letošního roku. V březnu je pak následoval i pornoherec, který složil kauci 600 tisíc korun. - Jak Rosenberg prožíval první dny na svobodě, čtěte zde