Porno nahrazuje sexuální výchovu, zlobí se pornoherec a chce jít učit

„Chtěl jsem vytvořit tuhle petici, protože sex je úchvatná věc. Dávám navrch své jméno a své zkušenosti, sám sebe nabízím zcela k dispozici italským školám a osobně hodlám propagovat tuto iniciativu,“ napsal Siffredi ve své výzvě.

Petici podepsalo téměř 30 tisíc Italů a pornoherec ji poslal italské ministryni školství Stefanii Gianniniové.

Siffredi sice vděčí pornografii za svou slávu a bohatství, ale sám je největším kritikem toho, že porno je dnes jediným „výukovým“ materiálem mladých s ohledem na sex. A to chce změnit. Je si vědom toho, že porno poskytuje zkreslený pohled na lidskou sexualitu.

„Pornografie by měla být zábavou, ale kvůli tomu, že neexistují alternativy, stala se jediným zdrojem vzdělávání, zvláště u mladých lidí. Dělám v oboru třicet let a získal jsem dost zkušeností, abych mohl garantovat, že to, co já sám dělám, není sexuální výchova!“ prohlásil pornoherec s přezdívkou Italský hřebec.