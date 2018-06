Nejsem dobrý otec, přiznává pornoherec Rosenberg

„Já jsem spíš takový nepovedený táta,“ říká Rosenberg. Jeho syn žije u jeho bývalé tchyně a Rosenberg ho jezdí jen navštěvovat. „Já tam jsem málo. Jezdím tam málo. Není na to čas, je to daleko, takže já svého syna hodně rozmazluju, ale nejsem dobrý táta, to si klidně přiznám,“ říká pornoherec.

Změnit to ale nechce. „Myslím, že jeho babička ho vychovává excelentně, nic mu nechybí. Ve škole je velmi nadprůměrný. Je dobře vychovaný, tak proč bych ho tahal sem a třeba ho zkazil,“ říká pornoherec, který ovšem dle svých slov žije spořádaným životem. Nepije alkohol a má už dva roky jednu partnerku, které je věrný. Což ovšem neznamená, že by si nedopřál sex i s jinými ženami.

„Já už mám jednu přítelkyni dva roky a znám ji jedenáct let. Já jsem takový extrémně věrný. Za celou dobu jsem jí nikdy nezahnul. Občas si uděláme swingers party nebo si někoho pozveme domů, ale to prostě k tomu životu patří,“ říká Rosenberg.

„Máme malý byt, ale máme velkou postel, takže nám nic jiného nezbývá, než občas si udělat veselo v posteli,“ dodává.