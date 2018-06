"Dostal jsem od něj tedy roličku, kde hraju sice jenom v malém štěku a není mě poznat, ale už jsme předběžně domluveni, že budeme spolupracovat," poznamenal Robert.Rosenberga ale prý nezajímá jenom film. Rád by si vyzkoušel také divadlo. "Teď by se prý mělo dělat něco o drogách, tak bych si klidně zahrál nějakého feťáka," pousmál se Robert.Čeká už jenom na to, kdy ho někdo osloví. Sám pro to chce leccos udělat - bude se podle vlastních slov nabízet.Pornoherec by prý klidně pomáhal i s kamerou, nebo se světly. "Život okolo filmu je sice náročný, ale mě baví. Nechci to dělat kvůli penězům, spíš pro radost," tvrdí Rosenberg.