9:01 , aktualizováno 9:01

Pornofilmy jsou staré jako kinematografie sama. Nevěříte? Důkazem je hodinová skládačka krátkých pornosnímků z let 1905 až 1925, která v těchto dnech přichází do francouzských kin pod názvem "Polissons et Galipettes". Osobám mladším 18 let je film pochopitelně zakázán.