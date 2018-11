Je hvězdou jen díky pornu, vysmál se Jon Bon Jovi Kardashianové

Rocker Jon Bon Jovi, který prodal celosvětově více než 130 milionů alb, rozhořčeně okomentoval současné celebrity a jejich cestu ke slávě v pořadu The Sunday Project.



„Myslím si, že je opravdu smutné, že žijeme v době, kdy miliony lidí hltají bezduché reality show plné podivných povrchních individuí. Někteří úspěšní lidé dneška jsou hvězdami jen díky pornu. Co mají takoví lidé vlastně v životopisu? ‚Natočila jsem porno a díky tomu jsem se proslavila?‘,“ narážel zpěvák na sexuální videonahrávku z roku 2007, na které se v hlavních rolích předvedli Kim Kardashianová (38) a její tehdejší přítel, R&B zpěvák Ray J.

Jon Bon Jovi také zmínil, že podle něj nemá většina dnešních pseudocelebrit žádný talent. „Jděte a napište knihu. Namalujte obraz, hrajte, studujte, zpívejte, pište. Pochybuji, že dnešní umělci, kteří jsou vlastně sami jen marketingovými produkty, vůbec umí sami něco vytvořit,“ zpochybnil zpěvák kvality dnešních hvězd.

Fanoušci na sociálních sítích se do zpěváka okamžitě pustili. Zastali se Kardashianové a pustili se do výpisu jejích aktivit, filmů a klipů, ve kterých se objevila. Zmínili také její bestseller, knihu selfies nazvanou Selfish, a několik mobilních herních a emoji aplikací.

I přes svůj zjevný odpor k reality show se Jon Bon Jovi kdysi také chtěl pokusit prorazit s tímto formátem do světa. V roce 2015 měl produkovat vlastní pořad nazvaný If I Wasn’t a Rock Star. Reality show měla mapovat každodenní útrapy slavné rockové hvězdy, která se vrátí do svého rodného města a chce žít obyčejný život. K natáčení však nakonec nedošlo.