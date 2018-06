Porno Ester vydělá miliony, ona nic

"Je to velmi nepříjemné, nejraději bych se od toho maximálně distancovala," zoufá si čtyřiadvacetiletá Ládová, ale sama ví, že nemá šanci se jen tak své minulosti zbavit. Na její účet vtipkoval v sobotu při předávání Českého slavíka před celým národem moderátor Leoš Mareš. - více zde

Černovláska populární z televizní soutěž na Nově Milionový pár podle svých slov natočila všeho všudy jen dva filmy během dvou dnů. Jenže ani na jeden nikdy nepodepsala řádnou smlouvu. Tím pádem se jí netýkají ani tučné zisky, které si od prodeje vydavatel slibuje.

Český distributor dodává kazetu do řetězce půjčoven a obchodů a doporučená cena pro maloobchodní prodej je 545 korun za videokazetu a 695 za DVD včetně DPH. Odhaduje, že se prodá 25 až 30 tisíc kusů, což by byl dvojnásobek dosavadního rekordu, který drží porno s pověstnou sexbombou, hrdinkou seriálu Pobřežní hlídka, Pamelou Andersonovou. Jen prodejci by si tak na tržbách za pornofilm s Ester Ládovou mohli rozdělit až pět milonů korun. Ovšem pornohvězda Ester, kvůli níž byla reality show Milionový pár poprvé v historii zrušena, nedostane ani korunu.

Film má název Milionová Ester Ládová a ta v něm vystupuje pod pseudonymem Sophia. Distributor jej uvádí na český trh s tím, že získal ocenění americké společnosti AVN, která na velkém erotickém festivalu v Las Vegas uděluje podobné ceny každoročně v desítkách kategorií pornoprůmyslu. Řada, ze které je i tento film (nikoli tedy samotná Ládová), získala cenu za "zaručeně přírodní velká prsa".

Vzdechy krásek nechal distributor předabovat do češtiny. Kromě Ester figurují v pornu při nejrůznějších sexuálních praktikách také další dívky s mohutným poprsím. Znalci, kteří tento film viděli, ho ovšem označují za zcela průměrnou německou produkci.

A co Ester říká na mezinárodní ocenění svých přírodních půvabů? Nadšená rozhodně není. "Co by mě na tom mělo těšit? Neukazovala jsem se kvůli slávě, ale kvůli penězům! Asi si prsa nechám zmenšit, už toho mám vážně dost!" prohlásila naštvaně.