Porno Britney Spears čeká na kupce, prodává ho její expřítel

Záznam byl pořízen na dovolené v Mexiku a dvojice si na něm užívá sex pouze v růžové paruce.

"Existuje taková nahrávka, ale nebudu zmiňovat ceny pro hypotetické zájemce. Zatím ale není uzavřen žádný kontrakt, nebudu dál pokračovat," citoval magazín Heat Ghaliba.



Britney Spears ve své růžové paruce

"To video začíná svlékáním Britney. Má na sobě nějaký laciný ohoz. Ten sex nebyl nijak zvláště úchylný, ale Britney má na sobě růžovou paruku. V jednu chvíli na nahrávce žádá Adnan Britney, aby si sundala růžovou paruku, ale ona odmítá a říká: Co si mám sundat? Už mi nic nezbylo, co bych si sundala?" prozradil magazínu zdroj blízký zpěvačce.