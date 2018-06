Minule byla na tomto místě řeč o chřestu, dnes jej vystřídá pórek, který si vysloužil přezdívku "chřest chudých". Mnohem lépe by asi takové obrazné pojmenování padlo pro jemnou a delikátní chuť černém u kořenu, jenže tahle zelenina se ze záhadných důvodů z trhu prakticky vytratila. Zato pórek je teď k dostání prakticky celoročně, i když jeho klasickým obdobím jsou právě jarní měsíce. I jej můžeme podávat v klasické "chřestové" verzi, tedy uvařený (asi 10 minut, při větším průměru i déle, v osolené, případně lehce octem okyselené vodě), politý rozpuštěným máslem, které lze ještě doplnit nasucho opraženou strouhankou. Jako předkrm chutná výborně i pórek uvařený, vychlazený a přelitý tatarskou omáčkou. Vydatnější krmi, použitelnou při doplnění brambory jako plnohodnotná večeře, představují pórkové rolky. Na čtyři porce budete potřebovat 8 pórků, z nichž samozřejmě použijete jen bílou a světlezelenou část, zbytek odkrojte. Pórky obalte plátky šunky (měla by být od kosti a než použít dušenou a lisovanou, je lépe zvolit plátky debrecínské nebo cikánské pečeně). Naskládejte do zapékací misky vymazané máslem. V 15 cl smetany rozmíchejte lžíci mouky, osolte a ochuťte podle svého výběru špetkou muškátového oříšku, mletého bílého pepře nebo kari. Nalijte na rolky a zapékejte ve středně vyhřáté troubě asi 20 minut. Posypte 50 g strouhaného sýra, poklaďte vločkami másla a znovu zapečte, dokud se sýr neroztaví.