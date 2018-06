Pořady o VIP: Partyšová v novém studiu, Krainová kolegyní Asterové

Mahulena Bočanová, jež pět let provázela primáckým Top Star magazínem, s největší pravděpodobností zamíří na TV Barrandov. Televize ji oslovila hned poté, co nedobrovolně odešla ze společenského magazínu, kterým nově bude provázet právě Gábina Partyšová.

Jitka Asterová

Přestože se objevily spekulace, že by Bočanová mohla stejným formátem provázet na Barrandově, kde nyní úřaduje Jitka Asterová, po týdnu je jisté, že dojde k větší rošádě.

"Mahu", jak se známé herečce přezdívá, by měla dostat zcela nový pořad, do Prominentů Jitky Asterové naopak naskočí modelka Simona Krainová, která by se podle informací iDNES.cz měla stát módní redaktorkou provázející oblíbenou módní policií.

Simona Krainová by se brzy mohla stát módní redaktorkou

"S Mahulenou Bočanovou jednáme o jejím vlastním pořadu. Každopádně si dovedu představit, že by se čas od času v Prominentech objevila. Ale pravděpodobnější je, že se domluvíme se Simonou Krainovou," řekl iDNES.cz programový ředitel TV Barrandov Janis Sidovský, který Krainovou povolal i do pondělní hudební show To byl náš hit. "Bude to její velká premiéra u nás," podotkl.

Mahulena Bočanová a Gabriela Partyšová

Na druhé straně Prahy, na pražské Palmovce, se mezitím zkouší nový Top Star s Gábinou Partyšovou. Původně ji chtěl realizační tým pod vedením Petra Lesáka zasadit do stejného studia i grafiky, s tím ale večírková královna zcela nesouhlasila.

"Myslím, že práce Mahuleny na pořadu je nesporná a velká, a proto bylo vhodné otevřít diskusi o trochu jiné dekoraci a pojetí pořadu. V tuto chvíli je jisté, že jsme našli kompromis. Pořad se nově bude natáčet ve větším studiu přímo na Primě," uvedla pro iDNES.cz Gábina Partyšová. Podrobnosti ale z taktických důvodů nesdělila.

Na televizním trhu se životu slavných ještě věnují VIP Zprávy na Primě. Česká televize se do podobného formátu nehrne, Nova naopak sází na vlastní tváře, které propaguje v rámci sobotního pořadu Volejte Novu.