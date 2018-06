VIDEO: Mladičká maminka se po proměně rozplakala, nemohla se poznat

Lucii připadá, že je sto let za opicemi, když vidí, jak vypadají jiné maminky. „Já jdu do města a nevím, co si vzít na sebe, jak se strojit, jak se malovat. A účes? Žádný nemám. Buď nosím drdol nebo culík. Ke kadeřnici nejdu z finančních ani časových důvodů. Pro sebe mám jen večer, když děti usnou, ale to zase žehlím, uklízím,“ vysvětlila Lucie, která otěhotněla velmi brzy, aby mohla zůstat s přítelem, kterého poznala v ústavu.

„Byla jsem v ústavu od svých 13 let. Tam jsem se poznala s přítelem, který tam byl od sedmi let a protože jsme chtěli zůstat spolu, tak jediná naděje byla, že si uděláme miminko. V sedmnácti letech jsem porodila Danečka a potom jsem jela do dalšího ústavu, kojeneckého. Tam jsem musela prokázat, že se o Danečka umím starat,“ popsala.

Největší proměnou prošel její účes. Lucie se přitom sama v minulosti chtěla stát kadeřnicí. Bohužel jí to v ústavu neumožnili. „Chtěla jsem být kadeřnice, ale to nevyšlo. Dali mě na řeznici. Tam jsem hrozně nechtěla, ale musela jsem být v místě bydliště,“ vysvětlila.

Proměna vzhledu jí prospěla a dohnala až k slzám. Celý pořad New Look můžete sledovat v sobotní repríze na Óčku.

