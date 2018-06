VIDEO: Óčko vytvořilo rekord v počtu lidí v limuzíně, málem ji zničili

Technik řekl, že limuzína se může pod velkou tíhou rozlomit. Unese maximálně 700 kilo, což by bylo 10 až 12 lidí. Konstrukce je tvořená dvěma traverzami, a ty se buď ohnou, nebo prasknou úplně. Limuzína by tak narazila tvrdě na zem a byl by to konec nejen rekordu, ale i pořadu.

"Volal mi generální partner pořadu s tím, že je to absolutně šílený a že s tím nechce nic mít. Pokud se auto zlomí, nesu plnou zodpovědnost a limuzínu si budu muset odkoupit za 3 miliony. Akce už byla ale tak rozjetá, že jsem z toho couvnout nechtěl a na vlastní riziko jsem do toho šel. Ale přiznám se, byl jsem hodně nervózní," říká Hejda.

Do limuzíny se nakonec dostalo 33 diváků Óčka, což je nový český rekord, který byl zapsán do České knihy rekordů agentury Dobrý den. Lidé byli uvnitř za volantem i v kufru, takže se váha rozložila.

"Mám radost. Mrzelo by mě, kdybych ten nápad nedotáhl. Na to, jak velký průšvih to mohl být, jsem raději nemyslel. Navíc mam pocit, že jsme teď jediným televizním pořadem zapsaným v české knize rekordů. A to mě jako tvůrce těší," dodal Hejda, který ve čtvrtečním pořadu Limuzína nezpovídá jen hudební hvězdy, ale i sportovce. V dalším díle bude jeho hostem mistr světa na vodních lyžích Adam Sedlmajer.