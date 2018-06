Populární neherci zpestřují seriály

V jednom z dílů se na obrazovce Primy v Rodinných poutech mihla v kavárně manželů Prchalových Eva Pilarová, Yvonne Přenosilová. Sama sebe si ve stejném seriálu zahrála modelka Andrea Vránová.

"Měly jsme s paní Pilarovou přijít do toho podniku, že nám tam jen naservírují štrúdl. Natáčelo se mimo Prahu a když jsme tam přijely, ukázalo se, že v té kavárně ani v nejbližším okolí nikde štrúdl nemají," vzpomíná Přenosilová na natáčecí den, který obě zpěvačky strávily v autě a čekáním na zákusek.

Návštěva na jeden díl

Podle scénáristky Rodinných pout Kateřiny Bártů jde o speciální hosty na jeden díl, jejichž úkolem je zpestřit příběh. Takové hostování je podle ní v zahraničních seriálech běžné.

Co tvůrci očekávají od obsazení jakýchsi "návštěv" v seriálu populárními neherci? Vyšší sledovanost a tedy také větší kus pověstného televizního koláče? "Atraktivnost a popularitu by měli seriálu zajistit především herci v hlavních rolích a samotný příběh," uvedla Bártů.

"Známé tváře do seriálu obsazuje Prima," vysvětlila scénáristka. "Naším jediným úkolem je vložit je do děje co nejvhodněji. Záleží samozřejmě na časových možnostech hosta a rozsahu scény." Sestry Bártů pomáhají režisérovi vybírat herce při konkurzech jen do větších a epizodních rolí, na výběr hostů velký vliv prý nemají.

V Rodinných poutech se zviditelnily také samotné scénáristky ságy rodiny Hrubešových. Třicetiletá dvojčata Kateřina a Jitka Bártů hrají lékařky Kačírkovou (Kateřina) a Drásalovou (Jitka). "O hraní se podle nás moc mluvit nedá. Spíš jsme na začátku seriálu jen párkrát proběhly chodbou. Samozřejmě bez nároku na honorář," zhodnotila jejich roli Kateřina.

Slavní hostují i v Redakci

Podobně obsazují vedlejší role také tvůrci seriálu Redakce. I Nova ho prodává přes populární obličeje, ať je to zpěvák, nebo hvězda mateřské televize. V desátém díle se v roli servírky mihla zpěvačka Iveta Bartošová, svou redakční premiéru má za sebou Martin Maxa, ale také moderátoři Lenka Hornová (Prásk), Stanislav Brunclík (Střepiny) a reportéři Televizních novin Kamil Houska a Ivan Břešťák.