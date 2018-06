Populární moderátorku znásilnil bratranec

Osmačtyřicetiletá Winfreyová se zveřejněním životní tragédie dlouho váhala, netoužila totiž po senzacích. Až blízká přítelkyně ji přesvědčila o tom, že by se smutný příběh a osobní komentář mohly stát inspirací pro rodiče vychovávající dítě postižené stejným zločinem.



Oprah Winfreyová se po letech svěřila čtenářům: "Poprvé jsem o sexu slyšela, když jsem oslavila své deváté narozeniny. To léto jsme bydleli v Milwaukee, přístřeší nám poskytl strýček. Devatenáctiletý bratranec se mě zmocnil a znásilnil mě. Když jsem se třásla a plakala, vzal mě do města a koupil mi obrovskou hromadu zmrzliny.

Zapřisáhl mě, abych mlčela a nikomu to neprozradila. Vydržela jsem to do svých dvanácti. Když je na vás spáchán sexuální zločin, neničí vás nepřirozený fyzický akt. Svědomí dítěte ničí tíha tajemství. Tíží vás zákaz svěřit se blízké osobě. Stane se z vás jiný člověk a okolí se diví. Nedokáže pochopit, že se vší silou snažíte udržet tajemství. Příčiny hledá v jiných věcech."



Ačkoli se Oprah po letech dokáže nad situaci povznést, často si na dobu, v níž vinou násilného činu ztratila dětskou bezstarostnost, vzpomene. Jména však odmítla v článku uvést. Po mnoha letech by tím ublížila dalším lidem a sobě už by stejně nepomohla.



Americká televizní hvězda Oprah Winfreyová.