Po letech se zase cítím sexy, říká obézní tanečnice u tyče

Barberová bývala roztleskávačka a studovala tanec, takže jí pohyb ani vystupování na veřejnosti nejsou cizí. Když po porodu přibrala, hledala pro sebe takový pohyb, který by se jí stal koníčkem.

Chvíli jí trvalo, než se odhodlala zkusit tanec u tyče, při němž jsou ženy spoře oblečené a mají působit svůdně. "Vždycky jsem to chtěla zkusit, ale bála jsem se, co si lidé pomyslí. Když jsem ale zašla na první lekci, kde všechny ženy byly na podpatcích a v kratičkých šortkách bez ohledu na to, jakou mají velikost, cítila jsem se mnohem lépe," řekla Barberová časopisu Closer.

Teď už se náročnému tanci u tyče věnuje pět let a soutěží se štíhlými vypracovanými atletkami. Pole dance sice nezměnil její postavu, ale změnil její vnímání sebe sama. "Po letech se zase cítím sexy," řekla dvojnásobná matka, která si tyč nechala nainstalovat i doma, aby mohla pravidelně trénovat.

S přehledem zvládá zavěšení na tyč za nohy, stoj na hlavě nebo provaz. "Nedopustím, aby mi váha zabránila dělat to, co mám nejraději," dodala.