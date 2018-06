Popletená historie

Slyšíte ten rámus? Nedivte se, mládež je pořád stejná, a vůbec nezáleží na tom, jestli prožívá svá nejlepší léta v pravěku, gotice,renesanci, baroku nebo v roce 2000. T ancovačka na zámku u Ludvíka XVI. byla sice samá paruka, volán a pukrle, ale sousedi v přízemí si klidu určitě neužili. V dějinách lidstva se totiž mění kulisy,člověk však zůstává ve své podstatě pořád stejný. T akže buďte v klidu, za našich časů to nebývalo lepší a ani za časů našich babiček a pradědečků. Však už ten zmíněný Ludvík XVI. měl pěkně vypečeného dědečka Ludvíka XIV., který proslul divokými mejdany a pro jeho lásku ke zlatu se mu říkalo král Slunce. Povedený přelom sedmnáctého a osmnáctého století! Baroko v plném proudu, život byl s každým rokem pohodlnější a veselejší. Když se však pořádně podíváte na náš obrázek, zjistíte,že zas tak úplně veselý být nemohl. Pan malíř, známý popleta, totiž netuší, že se mu do obrázku dostala věc, kterou si ti veselí krásní mladí lidé rozhodně pořídit nemohli. Co je to?