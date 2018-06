Popletená historie

Kdybyste skočili do obrázku, spadnete rázem tak někam do 14. století. Ale asi by se vám tam moc nelíbilo, ani kdybyste měli štěstí a patřili zrovna k té majetnější společenské vrstvě. Taková dvorní dáma sice mohla trávit den paráděním a zkoušením nejrůznějších čepců a šátků, které byly v módě, ale na hrad vedla cesta vždycky do kopce a na hradě byla vždycky zima. Rytířská zbroj taky nebyla právě nejpohodlnější, ale víte, že si muži v období gotiky na parádě docela zakládali? Císař Karel IV. nařídil, že se u jeho dvora budou nosit úzké,páskem přepásané kazajky. K tomu patřily barevné úzké kalhoty a boty se špičkou nahoru. Takové kašpařiny se sice vůbec nelíbily papeži, ale středověcí fešáci ho neposlouchali a chodili si po svém. Člověk by řekl, že museli mít jiné starosti, a vidíte... Všichni máme občas o historii zkreslené představy. Například pan malíř: do obrázku přimaloval něco, co ve čtrnáctém, dokonce ani v patnáctém a šestnáctém století na hradě určitě neměli. Víte co?