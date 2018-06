Popletená historie

Když se podíváte na obrázek, musí vám být jasné, že ti dva hoši nemají vůbec lehký život. To víte, paleolit... Pralidi, co v něm žili, si moc neužili. Svět byl teprve na začátku a pro lidi toho moc neměl, jen sem tam nějakou vyhřívanou jeskyni. Sehnat kožich tehdy taky nebylo o moc snazší než dnes, on vám žádný medvěd nedá kůži zadarmo. A když si chtěli trochu mamutích řízků schovat do ledničky na horší časy, museli počkat do zimy, až začne mrznout, a pak zásoby zakopat do jámy... no a pak se to třeba tak semlelo, že museli táhnout za soby na sever, mamut zůstal v jámě a našel ho někdo až za 35 000 let! Obrázek je nakreslený tak věrně,že by si jeden myslel, že pan malíř bude asi taky neandrtálec,ale není. Do jeskyně přimaloval něco, co by tam v paleolitu určitě nikdo nenašel. Víš, co to je?