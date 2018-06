Popcorn pro oběti teroru

"Měli jsme množství telefonátů od majitelů kin, kteří se ptali, co by mohli podniknout," vysvětluje zástupce Spolku majitelů kin NATO (National Organisation Of Theater OWners) impuls k této sbírce. Organizátoři akce počítají s příjmem zhruba 5 milionů dolarů. Tato suma bude rozdělena na Červený kříž a "Fond 11. září".