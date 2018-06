Ponesu si to k umírání, řekl u Krause Munzar vzpomínající na Kemra

"Ponesu si to k umírání... Když jsme ho (Josefa Kemra) navštívili v nemocnici a on čtyři hodiny po naší návštěvě zemřel, chytil nás s Janou (Hlaváčovou - manželkou, pozn. red.) za ruku a pravil: Luděčku, Janičko, chraňte mi to Národní divadlo a vraťte se tam. A já věděl, že mu to nemůžu slíbit. Mrazí mě ještě teď, když to takhle poprvé veřejně říkám," uvedl Munzar v Show Jana Krause.

Národní divadlo opustil v roce 1990, jelikož se představy nového vedení s těmi jeho zásadně rozcházely. "Nastoupila jiná poetika, něco, s čím jsem nesouhlasil. Věděl jsem, že bych se trápil, uplivoval jedy, tak se mi zdálo čestnější napsat výpověď a odejít," dodal legendární herec, který se nyní po dlouhých 23 letech vrátil k filmu, přesněji ve snímku Nevinnost.

Poslankyně Kristýna Kočí v Show Jana Krause

Jan Kraus ve večerní show na Primě přivítá i poslankyni Kristýnu Kočí, která moderátora hned v úvodu poučí, že vítat někoho jako slečnu je nevhodné, jelikož to upozorňuje na to, že žena je nezadaná.

"Ale já stejně ještě někoho hledám," odzbrojila Kristýna Krause hned v úvodu a předala mu kalendář Věcí Veřejných.

Marie Pojkarová v Show Jana Krause

Posledním hostem pak bude zpěvačka Marie Pojkarová, jež se proslavila svým "hitem" Pejskové se koušou, který nyní kraluje českému internetu. "Psali mi třeba: Paní, na vás není lidstvo připraveno," svěřila se paní Marie, která předala Janu Krausovi i "žertovný" dárek.

Bez povšimnutí nezůstal ani osobní život paní Marie, která prozradila, že měla v životě smůlu na chlapy.