Pomohl vám letos někdo dobrým skutkem?

Ivan Mládek, zpěvák a hudebníkSoukromá záchranná lékařská pomoc pana Bulíčka z Řevnic, která přijela k případu v rodině ve tři hodiny ráno. Pomohla, ošetřila, vydala léky a žádné peníze nechtěla ani pod pohrůžkou násilí.Ano. Pan ministr Schling. Absolvoval se mnou charitativní běh na tři kilometry, při kterém jsme vybrali pro dětskou onkologii v Motole milion korun.Svépomocí řeším situace, tak pro tento rok poděkuji sám sobě.Kdybych si měla vzpomenout na špatný skutek, tak to vím okamžitě. A těch dobrých? Těch bylo více.Určitě mi pomohla lidská solidarita s mými kulturními aktivitami. Febiofest by určitě nebyl bez lidí. Stejně tak mi svými dobrými skutky pomáhají organizace. Naposledy to byl Obecní dům.Spousta lidí, takže dobré skutky nedokážu ani spočítat. Ale mám pocit, že až na nějaká nešťastná léta, kdy jsem narazil na ne příliš dobré charaktery, pro mě lidé konají dobré skutky pořád.Ano, bezpočet lidí. Deseti největším dárcům, kteří pomohli naší klinice, ačkoli nemuseli, jsem poslal děkovný dopis. Ale pak jsou tady tisíce lidí, kteří přispívají na Konto bariéry, umělci, kteří věnují obrazy do aukce, a lidé, kteří je kupují. Já se setkávám s rodinami tělesně a mentálně postižených dětí, které se potýkají s bariérami kolem nás. Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se byť i malými částkami podílejí na jejich odstraňování.Těch příkladů je celá řada. Jeden z posledních byl ten, kdy se mi v noci na dálnici něco porouchalo na autě. Tak jsem zastavil, nechal blikat světla a pokoušel jsem se přijít, čím to je. A měl jsem radost, že spousta řidičů zastavila a ptala se, jak nám může pomoc. Potěšilo mě, že ještě existuje lidská solidarita.Já mám pocit, že mi někdo prokazuje dobrou vůli a dobré skutky každý den. A vypíchnout jen některého z nich by mi bylo proti srsti.Určitě ano. Třeba když jsem organizovala řecké vánoční trhy, tak mi nezištně pomáhali přátelé, když jsem byla nemocná, tak mi pomohli s domácností.Já mám pocit, že mnohokrát. Při profesi, kterou dělám, je člověk stále odkázán na to, že mu někdo pomáhá. A těch lidí bylo letos hodně.Já si skutečně nevzpomínám, že by mi v tomto kalendářním roce někdo pomohl dobrým skutkem. Naopak spíš mi lidé několikrát ublížili špatným skutkem. Ale já bych si ten dobrý ani nepřál, protože se říká se, že pokaždém dobrém skutku následuje trest. Proto já si toto přísloví rozšiřuji, že za každý špatný skutek by měl přijít i ten dobrý.Pan Jakub Skřítecký, šéf agentury JOEPR. Nutně ode mne něco potřeboval, ale když viděl, že jsem zcela vyčerpaný, nenaléhal, neprosil, nevydíral, naopak mě poslal si odpočinout a k tomu mi popřál dobrou noc.A víte, že ano? Teď udělal dobrý skutek majitel firmy, která nám zateplovala dům. Zničehonic se objevil a daroval nám dvě cédéčka s vánočními koledami.Všichni jsou na mě moc hodní a těch dobrých skutků se kolem mě míhá strašně moc. A nedovedl bych vybrat jeden z nich.Ano. Jednak mně v jednom hodinářství zkrátili řemínek u hodinek, a nic za to nechtěli, což je dneska vzácnost. A další dobrý skutek udělali spoluobčané, kteří při senátních volbách nezvolili Šloufa, Štěpánka, Dienstbiera a komunisty.Nevím, jestli se to dá nazvat dobrým skutkem, když mě má dcera V alerie pravidelně budí v noci a vykřikuje tátá. Nevím, jestli tím volá na mě, nebo chce koupit trumpetu.Já mám naštěstí spoustu přátel, známých a mých nejbližších, kteří mi dělají radost dobrými skutky dnes a denně. Třeba můj přítel tím, že ráno ještě před snídaní jde s lopatkou a sbírá po zahradě psí "indiánky". A to je podle mě obdivuhodný skutek.Spíš já pomáhala druhým. Ale mně rozhodně pomohla paní Pavlínka Hanková s Ivem Niederlem, když mě vytáhli ze zhroucené mříže.Ale ano. Já mám dost dobrých přátel, kteří mi pomáhají, a rozhodně to nebyl letos jen jediný dobrý skutek. Například Petr Horký a Mirek Náplava se mnou letos vyrazili na ostrov, který se kdysi jmenoval Ceylon a nyní Srí Lanka a také na Maledivy. Tato expedice měla za cíl, abych si zavzpomínal na dobu před devětatřiceti a jednatřiceti lety, kdy jsme podobnou cestu absolvovali s Jiřím Hanzelkou.