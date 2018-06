Pomejeho první noc v rádiu. Zabránil sebevraždě a plakal

Jiří Pomeje při několikaminutovém telefonátu se zoufalým mužem přiznal, že ve stejné situaci byl před čtyřmi lety, kdy si sám chtěl sáhnout na život.

"Stál jsem na Nuselském mostě po prvním rozvodu, chtěl jsem skočit, všem jsem telefonoval a říkal jsem, jak to zabalím. Pak jsem najednou viděl mámu, tátu...," vyprávěl ve snaze zahnat sebevrahovy černé myšlenky.

Emoce v éteru vygradovaly ve chvíli, kdy se Pomeje doslova rozplakal a naléhavým hlasem volajícího prosil, aby nic nedělal: "Co chceš zahrát, cokoliv, řekni si... A jestli to zabalíš, já už tenhle pořad dělat nebudu!"

Záznam nočního rozhovoru si poslechněte ve videu.

Pomeje pak upřesnil, že zoufalého muže o svátcích opustila žena i s malou dcerou. "Pokud vím, všechno dopadlo dobře. Mluvili jsme s ním ještě několik minut po vysílání," řekl iDNES.cz.

Laik, se kterým se lidi ztotožňují

Slyšet podobný příběh, zvláště při premiérovém vysílání nového pořadu, je na rozhlasových vlnách poměrně vzácnost. Psychiatrička Dagmar Nováková však připouští, že právě Pomeje, proslulý životními pády a vzestupy, může na podobné typy lidí působit doslova jako magnet. "Lidé se někdy obracejí na laiky, s kterými se identifikují. Asi by si ale měl v klidu trochu procvičit scénáře, jak jednat v různých situacích," doporučuje novopečenému moderátorovi.

Jeho výkon ale hodnotí kladně. "Reagoval velmi dobře. Bylo dobré, že stále naléhal, že budou spolu mluvit. To je první, co se vždy říká: udržet kontakt, to myslím intuitivně zvládl přímo na jedničku, i když více spíš mluvil sám. Měl ho nechat se projevit," analyzuje Pomejeho vysílání Nováková.

"Pokud jde o emoce, že se rozbrečel, nebo že se sám identifikoval... Kdyby to byl psychiatr, hodnotila bych jinak. Rozhodně to ale neodsuzuji. Intuitivně najel na rovinu emotivního vydírání. Snahu bych hodnotila jako vhodnou na laika. V dané chvíli hledal cestu a našel svůj způsob," doplnila psychiatrička.

Jiří Pomeje by měl usednout k mikrofonu Frekvence 1 opět ve čtvrtek po půlnoci.

