Pomeje začíná nový život: s džíny od Vietnamců, novým bytem a bez ženy

"Mám konečně vlastní bydlení. Přítel Pavel Pásek mi pronajal byt. Je to malinký zařízený byteček," svěřil se Pomeje, který se musel uskromnit i v případě oblečení.

"Mám jen jednu tašku osobních věcí a s nimi si musím vystačit. Snad si postupně něco nakoupím. Nezáleží mi na značkových věcech. Když někde moderuju, dostanu nějaký kus hadru a doplním ho džíny od Vietnamců," prozradil Pomeje.

Vánoční výzdobu v bytě, do kterého se prý nastěhuje od ledna, nyní neřeší. Dává tak na radu kamaráda Petra Maláska, který kdysi prohlásil, že člověk s tímto datem může nejlépe začít nový život. "A já to tak hodlám udělat. Pro mě nový život začal už teď, ale 1. ledna začne i s novým bytem. Do budoucna bych taky rád našel novou lásku," přiznal herec a producent, po jehož boku prý zatím žádná žena není.

Michal David nabídl Jiřímu Pomejemu pomocnou ruku, zaměstnává ho.

Pomejeho nyní zaměstnává Michal David, jehož vánoční koncert produkuje, připravuje i Davidovo turné na příští rok. Také chce v létě natočit film ve spolupráci s přítelem Pavlem Páskem.

Nejrůznější nabídky a různorodá práce mu prý pomáhají přežít nedávné nelehké období. "Teď už mám v hlavě klid, jsem šťastný a svobodný, dělám si, co chci. Vracím se zpátky a dělám svou práci," uzavírá Jiří Pomeje.