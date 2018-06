Pomeje vyzval Baldýnského na souboj

Pomeje si to prý s Baldýnským vyřídí "po chlapsku" za dva měsíce. "Zítra začínám trénovat s Markem Vašutem," uvedl Pomeje.

Pobouřená Pomejeho reakce Baldýnského překvapila.

"Domníval jsem se, že zmíněná fotomontáž je vtipem stejně inteligentním a vybroušeným, jako záměrné použití mého jména pro postavu imbecilního pacienta ve filmu Kameňák 2! A že se tomu všichni zasmějeme. Nezbývá mi, než vyzvat Pomejeho na souboj v komponování symfonií. Do roka a do dne. A v B Dur," řekl Baldýnský.

Na začátku byla legrace

V počátku konfliktu byla podle mnohých nevkusná legrace, kterou si Troška udělal v prvním Kameňáku - několik filmových postav pojmenoval v nelichotivých souvislostech jmény známých filmových kritiků.

Baldýnský si tehdy ve své negativní kritice na tuto lidovou komedii "postěžoval", že své jméno na plátně postrádal. Troška mu v pokračování vyhověl.

Místo herečky je v rakvi Lenin

Baldýnského reakci si mohou zájemci přečíst a prohlédnout na jeho internetových stránkách na adrese www.baldachyn.cz. Obsazení zásadní role pacienta Baldýnského, "blbého tak, že na to v Kameňákově nemají tabulky", v něm prý vzbudilo jistou pýchu i řadu otázek.

Sloupek však doprovodil fotomontáží snímku, na němž režisér Troška s přáteli na pohřbu Heleny Růžičkové oplakává mrtvou herečku. Místo ní je však v otevřené rakvi Vladimír Iljič Lenin. Na druhé je Troškův obličej vsazen do fotografie ze zatýkání Saddáma Husajna s nápisem: "It´s Troška. We got him."

"Jsou určitá kritéria etiky. Jestli někdo zneužije lidskou bolest, jde o hyenismus. Mě to neurazilo, on se shodil," komentoval to Zdeněk Troška a Baldýnského označil za nechutné prase.