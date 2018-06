Pomeje si zopakoval líbánky

"Ještě před Vánocemi byla u nás přímo hektická situace, protože se dokončoval třetí díl Kameňáku. A tak jsme si s Míšou řekli, že nemůžeme jenom pracovat, ale také se musíme užít. Mezi svátky jsme jeli na dva dny do Špindlerova Mlýna a tak se nám to líbilo, že jsme se rozhodli, že si dáme společných deset dní života v Novém roce," řekl Pomeje.

Producent všech tří dílů Kameňáku s úsměvem dodal, že asi filmovým kritikům způsobí šok, protože v jeho produkci byl právě dokončen film úplně jiného ražení s názvem Voníš jako tenkrát.

"Kritici, kteří nad Kameňáky pochopitelně ohrnuli nos, protože si snad neuvědomili, že jde o záměrnou oddychovku, budou možná překvapeni. Film natočila renomovaná režisérka Jitka Němcová, žena Otakara Vávry. Na scénáři se pracovalo šest let. Snímek mapuje psychiku čtyřicetileté ženy, která má neustále problémy s tím, aby byla dost hezká a nestárla. A řeší to tím, že stále běhá a běhá, až do úplného zničení. Hlavní představitelku hraje moje žena Míša, která se kvůli roli musela zhubnout o deset kilo. Kromě ní tam vystupují takové hvězdy jako Jana Hlaváčová a Oldřich Vízner," prozradil Jiří Pomeje.

Pro Míšu Kuklovou je to nový typ role, protože až dosud vždycky hrála mladé dívky nebo princezny. Film Voníš jako tenkrát vznikl ve spolupráci s Českou televizí.

"Původně byl určen jen pro televizní obrazovku. A pak jsme si řekli, že by bylo škoda, aby se nehrál v kinech. A navíc je na dobré cestě můj další projekt, film Bestiář podle předlohy Báry Nesvadbové v režii Ireny Pavláskové. Přišla mi totiž příznivá zpráva, že se našli sponzoři tohoto filmu, takže se do toho můžeme pustit," konstatoval s potěšením Jiří Pomeje.