Pomeje sháněl celé prázdniny peníze

"Bohužel letošní prázdniny za moc nestály. Vlastně jsem jenom pracoval. A ta práce spočívala v tom, že jsem sháněl peníze. Jednak abych mohl zaplatit dluhy a pak, abych se mohl pustit do další produkční práce," prozradil Pomeje.

Jenom pár dnů byl na chalupě s manželkou, herečkou Míšou Kuklovou, aby si trochu odpočinul, ale stejně prý měl hlavu plnou starostí. "Míša pak jela ještě s kamarádkami na hory, ale i tak si prázdnin moc neužila. Teď zase naskočí do muzikálu Tajemství Daniela Landy, které se hraje v Kalichu. Ale my jsme vlastně nikdy příliš neprázdninkovali. Vždycky jsme léto spíše věnovali práci. Pak jsme obvykle vyráželi až na závěr zimy do teplých krajů. Pokud se mi bude opět dařit, v což věřím, pak to tak zase uděláme."

Jiřího Pomeje potěšil Daniel Landa. Nabídl mu totiž pomoc. "I když jsem teď v naší branži velmi pomlouvaným člověkem, tak se na mne Dan obrátil se scénáři dvou filmů. Jeden zatím velmi tajíme, ale ten druhý má titul podle jedné písně Karla Kryla Cesta je prach a bude se odehrávat v prostředí automobilových závodů."

Ale teď distrubuční společnost Prospero, pro kterou Jiří Pomeje pracuje, má uvést do kin film o Čechokanaďance, která byla nebezpečnou vražedkyní. Snímek pro svou brutalitu zatím nebyl ve světě uveden.

"Film Karla byl natočen v Americe s tamními herci. Je to naturalisticky natočený příběh o jakémsi českém Kájínkovi v sukních, ale kde vina byla naprosto dokázana. Premiéru bude mít teď Americe, v Kanadě byl zakázán a já věřím, že až ho uvedu do českých kin, že mi snad také trochu pomůže z mojí finanční krize."