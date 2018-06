Pomeje se setkal s bývalou manželkou u soudu, hrozí mu tři roky vězení

Pomeje měl do 18 měsíců od premiéry vrátit státnímu fondu půjčku, kterou na film dostal, nebo převést na fond filmová práva. Herec je ale převedl na jinou firmu a podle obžaloby navíc snižoval svůj majetek tím, že část svých peněz převedl na svoji tehdejší ženu Michaelu Kuklovou.

Jiří Pomeje se svou právní zástupkyní a Michaela Kuklová přicházejí k soudu

Ta ovšem odmítá, že by tím chtěl zabránit věřiteli, aby se k částce dostal. Peníze prý na ni převedl kvůli hypotéce, kterou sama zajišťovala, a trvá na jeho nevině.

"Nebylo tam nic nekalého. V té době jsme řešili soukromé věci a byli jsme domluveni, že po Andělské tváři budeme myslet na sebe, na početí potomka, na rodinu, na dům a proto jsem si na sebe měla brát hypotéku. Na sebe proto, že kdyby pan Pomeje měl vyřídit hypotéku, tak bych se dočkala až v důchodu. Hypoteční společnosti žádají ručení majetkem, takže to muselo být přepsané na mě. V té době on nemohl ještě tušit, že by něco neklaplo," řekla Kuklová v přestávce líčení, které probíhalo na žádost obžalovaného za zavřenými dveřmi.

Ze svědků jako první vypovídala správkyně konkursní podstaty. Pomeje a jeho společnost se totiž po neúspěchu filmu dostali do konkursu. S pohledávkami se přihlásily společnosti i instituce, značnou částku požaduje například ministerstvo kultury.

Svědkyně uvedla, že nemá věřitele jak uspokojit. S hercem se prý velmi těžce spolupracovalo, neposkytl jí žádné dokumenty. Nevěděla jaká práva k Andělské tváři a dalším filmům vlastní.

Herec naopak správkyni konkursní podstaty vyčítá, že s kupcem nevyjednala dostatečně vysokou cenu za práva k pohádkám Z pekla štěstí a Z pekla štěstí 2. "Za 350 tisíc korun prodala dva filmy a seriál," rozčiloval se u soudu Pomeje.

K soudu byla předvolána celá řada svědků, takže se líčení, které začalo v 9 hodin ráno, protáhlo až do odpoledne. Soudce Milan Rossi nakonec jednání odročil na 13. prosince.

Kauza Andělská tvář se táhne léta

Případ se již jednou dostal k soudu, soudce ho však v roce 2009 vrátil k došetření. Podle tehdejší obžaloby způsobil herec osmimilionovou škodu.

Policisté následně nechali zpracovat nový znalecký posudek.

Pomeje byl kvůli Andělské tváři u soudu již dříve. Obžalován byl z podvodu, protože si prý v roce 2002 na nekryté směnky půjčil přes 800 tisíc korun, aby uhradil náklady spojené s filmem. Podle obžaloby však věděl, že peníze nebude moci vrátit. Městský soud ho v listopadu 2007 pravomocně osvobodil.