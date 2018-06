Pomeje pomýšlí na film, místo Kuklové chce Aichmajerovou

S myšlenkou prý koketuje už nějaký čas. "Všichni si myslí, že jsem se zbláznil, ale já bych do toho šel. Nepočítám sice s tím, že bych do hlavní role znovu získal Michaelu Kuklovou, svoji bývalou manželku, ale už jsem o náhradnici za ni přemýšlel. Vizáží je jí nejblíž Eva Aichmajerová," míní Pomeje.

Jeho plány podpořila ještě víc výstava obrazů Michaely Žemličkové v pražské Galerii u Zlatého Kohouta a přítomnost režiséra Zdeňka Trošky, který ji slavnostně zahájil. Jeden z obrazů byl navíc jako vystřižený z Andělské tváře - tmavovlasá zasněná dívka s deštníkem. "To je celá Kuklová," řekl s úsměvem Pomeje. Na obraze, který by si ale vybral a pověsil si ho doma na zeď, byla vyobrazena zadní část ženského těla. "To je můj život," říká s nadsázkou. "V takové pr... ale už nejsem, pracuju a přežívám."

Vernisáž, která vedle obrázků představila i plastiky bratra Žemličkové Františka, navštívily také herečky Světlana Nálepková nebo Hana Čížková. Ta přivedla dceru Janu, kterou má v pěstounské péči a která se v soutěži X Factor objeví v jednom ze semifinálových kol.