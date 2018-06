Pomeje podává žalobu: Denisa porno netočila!

„Nikdy jsem se s novinami nesoudil, ale teď to udělám,“ rozhodl se dvaačtyřicetiletý Pomeje a hned si domluvil schůzku s právníky.

Už to vypadalo, že má Jiří Pomeje těžké životní období má za sebou. Sice mu zůstaly na krku dluhy a rozpadlo se mu manželství s herečkou Michaelou Kuklovou, ale on zase nabral dech. Poslal do světa knížku a našel si novou lásku - šestadvacetiletou Denisu Zahálkovou. Jenomže klid mu asi ještě souzený není.

"O mně ať si novináři píší cokoliv, ale proč se strefují do holky, která se provinila jenom tím, že mě má ráda? Věřím jí a stojím za ní. Nepotřebuji žádné svědecké výpovědi, mně stačí jenom její oči. Podívám se do nich a je mi jasné, že tyhle oči prostě nelžou," svěřuje se herec a producent.

Budu Denisu bránit

"Kdo takové zprávy rozšiřuje, si asi neuvědomuje, co všechno může způsobit. Už jsem to pocítil na vlastní kůži, protože jedna firma se mnou vypověděla smlouvu s tím, ze nechce být spojována s pornoprůmyslem. Nemůžeme všechny obcházet a vysvětlovat, že to není pravda. Máme opravdu jedinou možnost – bránit se soudní cestou," pokračuje Pomeje.

"Ovšem tohle není jediný důvod, proč jdu do boje. Musím se vzít za holku, která nic neprovedla. Jako chlap považuji za svoji povinnost ji bránit. Kdyby nebyla se mnou, nic takového by ji nepotkalo. Samozřejmě bych někomu hrozně rád dal ránu pěstí, jenomže vlastně ani nemám komu. Dneska to chodí tak, že se prostě našel ´svědek, který nechce být jmenován…´ A tak ať rozhodne soud!“