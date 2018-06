Pomeje o svém nejdražším koni Bartošové: To břicho musí zmizet

"To břicho a zadek ještě musí zmizet," upozorňuje Jiří Pomeje, což je přísné, protože Bartošová už štíhlá je. "Iveta bere každý ráno prášek, který odbourává tuky, máme speciální jídelníček, pravidelně každé tři hodiny deset deka masa, jenom ráno černý chleba s marmeládou. Taky dostala neoprenový pás, pod kterým se potí, a těch deset kilo ještě půjde dolů, bude úplně jiná, něco jako Beyoncé. Potom hned natočíme klip," zmiňuje Pomeje americkou zpěvačku.

V létě by prý měla být jeho žena ve vynikající kondici a on pro ni vymýšlí smělé cíle: "Za tři měsíce bude nová deska," plánuje, "tentokrát i v angličtině, a až bude klip, do týdne poběží na arabských MTV - tyhle země ctí ženskost a ona tam má šanci. V dubajských obchodních centrech už vystupovala a úspěch byl obrovskej, skladby Karla Svobody zabírají v těchhle zemích nejvíc!"

Bartošová se dokonce chystá natočit novou píseň v arabském rytmu a na podzim by prý mohla zpívat v palácích pro bohaté šejky... "Peníze?" udržuje Pomeje vážnou tvář, "to neřešte! Tam by si za koncert vydělala i desetkrát tolik, co u nás, nejmíň pět set tisíc, klidně k milionu."

Nápady jsou zatím mnohem růžovější než skutečnost. Bartošová se stále soudí o svého syna a pravidelně kvůli tomu musí i s manželem navštěvovat psychiatra, Pomeje má mnohamilionové dluhy za nepovedený film Andělská tvář.

Teoreticky mu stále hrozí kriminál: "Mám odpovědnost za Ivetu, za její kariéru i za syna Artura a nedovedu si představit, že bych si šel na rok sednout. To už bychom s Ivetou dítě nestihli. A já bych, samozřejmě, nemohl chtít, aby na mě čekala."