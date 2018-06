Jiří Pomeje dostal za Andělskou tvář podmíněný trest

Podle soudu Pomeje Státnímu fondu na podporu a rozvoj české kinematografie v souvislosti s filmem Andělská tvář způsobil škodu 617 tisíc korun, kterou musí zaplatit. Částečně ho tak zprostil obžaloby, protože původně byl žalován za škodu ve výši 5,5 milionů.

Z filmu Andělská tvář

Pomeje dostal na film Andělská tvář od fondu bezúročnou půjčku osm milionů korun. Do 18 měsíců od premiéry ji měl vrátit, nebo převést na fond filmová práva. Herec je ale převedl na jinou firmu a podle obžaloby navíc snižoval svůj majetek tím, že nechal na svoji tehdejší ženu Michaelu Kuklovou přepsat auto a byt. Herečka na předchozím jednání vypovídala v jeho prospěch (více zde).

"Nikdy jsem nikoho úmyslně nepoškodil. Nikdy jsem nikomu úmyslně neublížil. Za tím si stojím. Nikdo si nedovede představit, co za peklo jsem si za devět let s filmem Andělská tvář prožil. Ten film mě připravil o dvě manželství, veškeré finance, bydlel jsem i na hlavním nádraží. Nikdo z vás nevíte, co je být obžalován a sledován víc než vrazi v České republice," řekl Pomeje v závěrečné řeči. "Cítím se absolutně nevinný. Těch devět let psychického, finančního i fyzického pekla pro mě bylo dostatečným trestem."

Jiří Pomeje před jednáním Obvodního soudu pro Prahu 2. (28. února 2012)

Herec a producent ale nakonec dostal podmíněný trest. Verdikt soudu je nepravomocný a Jiří Pomeje se proti rozsudku odvolal.

Pomeje a jeho společnost se po neúspěchu filmu dostali do konkursu. S pohledávkami se přihlásily společnosti, instituce a značnou částku požadovalo ministerstvo kultury. Správkyně konkursní podstaty před soudem uvedla, že nemá věřitele jak uspokojit. S hercem se prý velmi těžce spolupracovalo, neposkytl jí žádné dokumenty. Nevěděla, jaká práva k Andělské tváři a dalším filmům vlastní. Právě ona podala na Pomejeho trestní oznámení. Herec naopak správkyni konkursní podstaty vyčítal, že s kupcem nevyjednala dostatečně vysokou cenu za práva k pohádkám Z pekla štěstí a Z pekla štěstí 2. "Za 350 tisíc korun prodala dva filmy a seriál," rozčiloval se v minulosti u soudu Pomeje.

"Soud ten trest ukládal spíše jako trest symbolický s přihlédnutím na polehčující okolnosti," řekl v zdůvodnění rozsudku soudce Milan Rossi.

"Dneska jsem se stal prvním odsouzeným producentem v trestním řízení. Budu bojovat dál a doufám, že i kdyby to mělo trvat dalších devět let, že dokážu, že opravdu jsem dělal krásný film Andělská tvář z čistého srdce. Doufám ale, že to dalších devět let trvat nebude," řekl iDNES.cz Pomeje.

Pomeje byl kvůli Andělské tváři u soudu již dříve. Obžalován byl z podvodu, protože si prý v roce 2002 na nekryté směnky půjčil přes 800 tisíc korun, aby uhradil náklady spojené s filmem. Podle obžaloby však věděl, že peníze nebude moci vrátit. Městský soud ho v listopadu 2007 pravomocně osvobodil.

Případ, v němž byl Jiří Pomeje obžalován z poškozování věřitele, se dostal k soudu v roce 2009.