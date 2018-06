Pomeje bude ve čtvrtek volný a už se těší na děti

"Míša si konečně našla čas a žádost podala, byla prý děsně zaneprázdněná. Shodou okolností točila i seriál, kde zažívá krutý rozvod. Ten se mnou ale krutý mít nebude," tvrdí dvaačtyřicetiletý Pomeje.

"My jsme se na všem dohodli během půl hodiny," prozradil zkrachovalý producent, na jehož majetek byl vyhlášený konkurz. "Já vlastně čekám jenom na papíry, myslím si, že po více než půl roce, kdy Míša řekla, že odchází a podá rychle žádost o rozvod, bych si zasloužil, aby se věci dali do pořádku. Už kvůli Denise i Míšinému partnerovi by to bylo fér," řekl.

Už plánuje děti

Pomeje nevylučuje, že se brzy znovu ožení. Jeho šestadvacetiletá partnerka Denisa může být spokojená. Jirkovi doslova učarovala a on to otevřeně přiznává.

"Jestli to bude s ní tak hezký, jako je to nyní těch pár měsíců, tak já svatbu beru. Všechno je sice ještě na začátku, ale my si teď zkusíme spolu bydlet a pak se uvidí. Ale já to nechci zbytečně prodlužovat. Ona je krásně ztřeštěná a já jsem taky ztřeštěnej, navíc je nádherná a já jsem ošklivej, to jde báječně dohromady," prozradil Jiří Pomeje.

On sám věří tomu, že ho Denisa opravdu miluje. A důvod? "To je přece jasné, když si narazí pomlouvaného, zkrachovalého chlapa, kterého pronásledují novináři, kam se vrtne, a ona se nedá, tak mě musí milovat. Pomluvy, že točila porno a okradla řeckou mafii, jí ani moc nevytočily. Není to pravda, žádné podklady pro tato tvrzení se nenašly a já jsem rád, že jsem našel spřízněnou duši," pochvaluje si Jiří Pomeje svou novou partnerku. Oba prý také touží pořídit si velkou rodinu. "Denisa by chtěla dvě až tři děti, já tři, takže i na tom se shodneme," uzavřel Pomeje.