Pomeje a Podhůrský: poprvé tváří v tvář, ale bez Bartošové

Do pražského klubu One totiž přišel Jiří Pomeje, kterého si zpěvačka vezme 5. září na zámku v Hluboké

nad Vltavou za manžela, a vzápětí po něm se tady objevil i její bývalý přítel Zdeněk Podhůrský. Zatímco Pomeje se tvářil poněkud kysele a rozhodně nesouhlasil s pořízením společné fotografie, Podhůrský se nad touto shodou náhod pousmál.



Iveta Bartošová a Zdeněk Podhůrský tvořili před dvěma lety pár.

Pomeje ale nápadně rychle vyřídil vše potřebné - domluvil pár organizačních věcí kolem zařizování svatby s autorem knihy Jamesem Kentem - a podnik opustil.

Stačil jen říct, že hubne do svatebního obleku, který bude bílé barvy, stejně jako šaty nevěsty. Ty měla šít původně Blanka Matragi, autorka šatů pro princezny, ale protože by to asi jen těžko stíhala, rozhodli se snoubenci sehnat svatební šaty ve francouzské metropoli. Do Paříže vyrazí pravděpodobně v polovině srpna a během tří dnů tady by si chtěli prohlédnout i Monu Lisu. "Iveta ji teď bude hrát ve stejnojmenném

muzikálu na Broadwayi, a tak by ji ráda viděla," vysvětluje Pomeje.



Podhůrského láskou je již několik měsíců Ilona.

Přítomné fotografy a novináře ještě stihl pozvat na svatbu. Dal také jasně najevo, že kolem ní

nebude dělat takové cavyky jako třeba Leoš Mareš. "Všichni jste zvaní, nebudu si hrát na žádné

vymezené prostory ani časy pro novináře, nebudu nic zakazovat. Naše svatba bude pohodová,

staročeská, s párem bílých koní a Ivetinou písničkou Tři oříšky pro Popelku namísto Mendelsonova

svatebního pochodu. Tu zazpívá jedna úžasná malá zpěvačka, se kterou bude mimo jiné Iveta

spolupracovat na nové desce," nechal se slyšet budoucí ženich.

Samé mladé dívky

Vedle Podhůrského tady byl snad jediným mužem, jinak se to všude hemžilo mladými sličnými dívkami. "Karel má rád krásné dívky, kdyby nebyl toho času v Rakousku, souhlasil by s tím, aby knihu o něm pokřtily české vicemiss Hana Svobodová a Eva Čerešňáková. Hanka navíc dnes slaví dvacáté narozeniny, Eva své dvaadvacáté slavila dodatečně včera, tak je k oslavě o důvod navíc. Měla tady být i nejkrásnější žena v Karlově životě - tedy až po Ivance - Olga Svobodová. Bohužel mi volala, že jede s dítětem na pohotovost. V knize zmínka o ní ale rozhodně nechybí," dodal James Kent.