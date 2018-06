Pomáhat, to jistě,ale jak?

S pomocí lidem, kteří jsou chronicky nemocní, je to svízelné: přes všechnu snahu totiž často bývají nakonec rozladěni jak ti, jimž má být pomoženo, tak ti, kteří jim upřímně pomoci chtějí.To proto, že většina z nás podle názoru psychiatra Radkina Honzáka vlastně neví, jak na to.* Dotek bývá leckdy výmluvnější než slova. Nemocného však příliš nepovzbudíme, pokud uchopíme jeho ruce do svých dlaní seshora. P odle poznatků transakční analýzy tím totiž dáváme - samozřejmě nevědomky - najevo svou vnitřní převahu. A protože to tak obvykle dělají všichni kolem nemocného, výsledkem je napětí a pocit, že ho nemoc srazila ještě níže , než se domníval.* Účinná pomoc vypadá téměř vždy jinak, než obě strany původně očekávaly. V každém případě má dvě zásady. Nemocný si nesmí m yslet, že povinností ostatních je skočit, kdykoli jen pískne.Ti zdraví mu pak nemají pomáhat způsobem, který oni sami považují za ten pravý, ale tak, aby to vyhovo valo nemocnému. Je tedy třeba mu hned zpočátku na rovinu říct: Umím si představit, v jakém jsi maléru. Rád bych ti pomohl, ale nevím jak. Řekni, co ode mě opravdu potřebuješ.* Chcete-li nemocnému prospět, pak mu rozhodně netolerujte výroky typu »To na mě nemůžeš chtít, vždyť jsem nemocný«, »Jak mi m ůžeš něco tako vého v mém stavu udělat...«, »Já bych rád, ale jsem nemocný...« V ěstí totiž to, čemu se odborně říká sekundární zisky. P acient tak přivykne na jisté psychické pohodlí vyplývající ze snížených nároků na něj a nemoc používá jako štít v boji s každodenními starostmi. Leckdo dá nakonec přednost závětřínemocnice před selháním v běžném životě, což má za následek mnohem větší závislost na druhých, zhoršené sebevědomí a menší šanci uspět opět v normálním prostředí.* Nezatlačujte nemocného do pasivity tím, že za něj budete přebírat všechny úkoly, práci i odpovědnost. Nemoc z nikoho neudělá dítě, a tak je přirozené chovat se k pacientovi i nadále jako k dospělému.* Ztráty a omezení, které nemocného čekají, je třeba co nejrychleji kompenzo vat jinými aktivitami, jinými radostmi. P odporovat chronicky nemocného v tom, aby si dopřá val alespoň něco z dřívějších radostí, která by mu nyní neprospívala, je zrádné. Člověk se totiž snáze vzdává potěšení celého než jeho částí. Sebemenší hřešení znovu nastartová vá reflex, který už vyhasínal, a vědomí slabé vůle podkopává sebedůvěru.