Polonyiovou provází náhody

"Zarděnky jsou do 16. týdne průšvih. Mohou mít na svědomí hlavně srdeční a sluchové vady," vysvětluje gynekoložka Eva Pláničková. Srdeční vadu lze podle ní odhalit brzy i u nás, ale sluchovou jen gentickým rozborem, nebo až po porodu. Přesto Polonyiová, kterou v současné době nemůže sehnat ani její šéfdramaturgyně, chce odletět do Švýcarska na speciální vyšetření.

V jedné z redakcí v televizi Nova se opravdu zarděnky vyskytly, ale nebyla to nijak masová záležitost. Nic, o čem by například musel být informovaný mluvčí Novy Martin Chalupský. Údajně šlo o zmutovaný vir, jímž mohou onemocnět i lidé proti zarděnkám očkovaní. Koneckonců očkovaná proti zarděnkám musela být také Soňa Polonyiová. "Na začátku osmdesátých let se začalo s očkováním dvanáctiletých dívek," potvrdil iDNES pediatr, který zároveň připustil, že výjimečně se může nakazit i očkovaný člověk.



"Čtyři dny jsem myslela, že umřu," vyprávěla iDNES o průběhu zarděnek šéframaturgyně Novy Věra Krincvajová. "Měla jsem vysoké teploty a opuchlé celé tělo, uzliny. Čtrnáct dní jsem marodila." O nemoci se hovořilo i na poradě redakce. "Soňa mi volala, že je má taky. Podle toho, co mi popisovala, je skutečně měla a její přítel prý taky, nikdo další kolem už neonemocněl," dodává Krincvajová.

Také nový projekt, plánovaný s kamarádkou Barborou Nesvadbovou, který měl být kontroverzní, ovšem neměl mít s erotikou nic společného, zatím padl. Měla o něj zájem jiná televize, než Nova. "S tou jsem skutečně skončila," prohlásila rázně před časem Polonyiová. "Soňa má teď problémy a já plno práce jako šéfredaktorka časopisu Harper´s Bazaar a navíc se scénářem, na němž dělám s režisérkou Irenou Pavláskovou...," říká Nesvadbová, která partnera své kamarádky zná, ale solidárně také tají. "Záleží na vkusu, každá máme jiný, ale je to fešák," připustila jen novinářka a spisovatelka, která se před časem provdala za ministra Karla Březinu.