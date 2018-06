VIDEO: Vojtu Kotka donutily kolegyně v divadle, aby se obnažil

"To není, že jsou tam tři ženy a já. Je tam ještě režisérka, nápovědka, asistentky. Dohromady je to sedm ženskejch a já. A samozřejmě to byl jejich nápad, abych se jemně přiobnažil, tak jsem si řekl, že udělám, co chtějí," řekl Kotek pro pořad Selebrity, který televize Óčko vysílá v úterý večer.

"Nejsem totální exhibicionista v tomto směru, ale co bych pro divadlo neudělal," dodal.

Zkoušení v ženském kolektivu mu problémy nedělalo, i když bylo někdy obtížné se prosadit. "Musel jsem být nejhlasitější, protože každá má názor a chce ho říct a nejlépe všechny najednou," prozradil mladý herec.

V představení, které se od července hraje na Vyšehradě, má několik rolí. Hraje všechny vytoužené i odmítané muže svých hereckých partnerek Jany Krausové, Jitky Schneiderové a Anny Šiškové.

Kotek ovšem není jediný, kdo musí hrát odhalený. V představení se svléká i osmapadesátiletá herečka Jana Krausová. Se svou figurou si to ostatně může dovolit.