Polonahé modelky propagují šokující kalendář pohřební služby

Sexy pohřeb v Polsku Odbdobný provokativní kalendář propagující pohřební služby vznikl také v katolickém Polsku. Stojí za ním firma Lindner, jež spustila celonárodní debatu o vkusu, úctě ke smrti a o tom, kam až lze ve snaze prodat zboží zajít. Obzvlášť pobuřující je pro některé Poláky heslo "Rakve, ve kterých vypadáš jako živý!", připomíná ČTK. "Samotný nápad udělat kalendář propagující rakve považují za choromyslný. To je tak, jako bychom měli odpočítávat čas, který nám zbývá do smrti," napsal na stránkách serveru wp.pl. Elbereth. "Ta reklama je zkrátka nenormální, v životě by mě nenapadlo spojovat sex s rakvemi," uvedl Piotr. Jiní naopak chválí výrobce za nápad a odvahu při jeho realizaci.