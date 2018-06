Polonahé krásky kráčely Prahou

"Jde o akci nákupních center Palác Koruna a Černá růže. Modelky předváděly většinou konfekční zboží, které je k dostání v jednotlivých buticích a obchodech ve zmíněných nákupních centrech," uvedla Martina Lagová z pořádající modelingové agentury Top people agency.



Desítky krásných mladíků a dívek předváděly převážně letní kolekce takových značek, jakými jsou například Adidas a Kenvelo, Carlo Colucci, Dolce Gabbana nebo Mustang, Madonna i Stones.



Právě posledně jmenovaná firma se pokoušela na akci zajistit účast některého z dvojice fotbalových reprezentantů Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický. Ani jeden však nebyl včera v České republice, a proto se diváci museli "spokojit" s Rosického přítelkyní Radkou Kocurovou.



"Musím přiznat, že jsme sem přišli hlavně kvůli Pavlu Nedvědovi. Chtěli jsme ho požádat o podpis a vidět ho poprvé v životě na vlastní oči, a navíc v takové blízkosti," poznamenala sedmnáctiletá studentka Šárka z Opavy, která byla včera se svými spolužáky v Praze na výletě.



Dalším neúčast sportovních hvězd příliš nevadila a plně se oddávali vlnivé chůzi modelek v parném odpoledni. V příjemném letním počasí se v okolí dlouhého mola vystřídaly tisíce lidí. Vedle prádla byla k vidění i přehlídka luxusních bot, klobouků, a dokonce i část podzimní kolekce bund.



"Je to dobrý nápad. Ještě nikdy jsem nebyl na módní přehlídce a musím říct, že se mi to velmi zamlouvá. Zvlášť prezentace plavek měla opravdu osobité kouzlo," usmíval se třicetiletý Karel Krmaš ze Žižkova.



"Cílem akce je vrátit do centra města zákazníky a ukázat jim, že za známými a špičkovými značkami nemusí jezdit jen do nákupních center na okraj města," poznamenala Martina Lagová.



První přehlídka začala ve tři hodiny odpoledne a trvala jednu hodinu. Pokoukání na krásné šaty i těla modelek divákům zpříjemnil doplňkový program. V přestávkách mezi jednotlivými přehlídkami následovala taneční a hudební vystoupení i soutěž rádia Hey. Program skončil až pozdě večer.

