Polonahá Rihanna se na obalu desky „obehnala“ ostnatým drátem

Na fotografiích provázejících vydání nové desky předvádí zpěvačka kromě nového fialovo-blonďatého účesu také svoje sexy tělo. Oblečená pouze do světlého korzetu končícího pod poprsím se nechala zamotat do ostnatého drátu a s drsným výrazem ve tváři hledí přímo do objektivu.

Na další fotce zase pózuje s hrozivě vypadajícím čírem.

V minulosti něžně působící zpěvačka tak svojí novou drsnou image pravděpodobně dává najevo, že by se od ní všichni měli držet dál. Tato výzva zřejmě platí především pro bývalého přítele, zpěváka Chrise Browna, se kterým nedávno ukončila soudní spor.

Soud stanovil zpěvákovi, který v únoru letošního roku Rihannu napadl a brutálně zbil, pětiletou podmínku a zákaz přiblížit se ke zpěvačce na méně než devadesát metrů po dobu pěti let.

Svoji sexy image Rihanna poprvé předvedla před několika týdny v italské verzi časopisu Vogue, kde pózovala jako domina. Na černobílých fotografiích vypadá velmi svůdně. Na většině snímků odhalila své štíhlé tělo namazané olejem, které zakrývaly jen skromné kousky extravagantního oblečení. - čtěte Rihanna se svlékla, pózovala pro italský Vogue

Velice svůdně působily zejména záběry, na nichž měla Rihanna černé podvazky, nebo fotografie, kde odhalila ňadra, která zakrývaly pouze nalepené třpytivé ozdoby .A jak se zdá, z focení čerpala inspiraci i na snímky k novému albu.