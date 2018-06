Polonahá Rihanna běhala po poli, farmář ji poslal pryč z pozemku

Třiadvacetiletá zpěvačka Rihanna je proslulá svým vyzývavým stylem oblékání. Její fanoušci to milují, ale v Severním Irsku se našel farmář Alan Graham, kterému to vadí. Štáb natáčel nový videoklip k písni We Found Love na poli poblíž města Bangor.

Alan Graham, na jehož poli Rihanna natáčela klip.

"Její chování bylo nevhodné. Tak jsem filmaře poprosil, ať skončí. O Rihanně jsem nikdy neslyšel, až dokud mi někdo nezavolal, jestli by mohli použít moje pole na natáčení. V pondělí jsem se dozvěděl, o koho jde. Někdo mi vysvětlil, že je to opravdu megahvězda. Já jsem ale v těchto věcech opravdu nevzdělaný," řekl pro Daily Mail farmář.

Graham prý sice souhlasil, že se na jeho pozemku bude filmovat, ale neměl tušení, jak to vlastně bude vypadat. Zpěvačka nejdřív po poli běhala polonahá, pak si však dala alespoň podprsenku. Nakonec setkání farmáře s hvězdou dopadlo dobře. "Pochopila, co tím míním. Potřásli jsme si rukou a v dobrém se rozešli," dodal.

Rihanna v Belfastu Rihanna

Většina obyvatel Severního Irska ale měla na zpěvačku zcela odlišný názor. Když natáčela video v Belfastu, chtělo ji zahlédnout tolik lidí, že se musela uchýlit do jednoho z přilehlých domů a vyskočit oknem na trampolínu přistavenou do zahrady za domem.