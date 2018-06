Polonahá přítelkyně fotbalisty Ronalda: Pózovat pro Playboy je laciné

"Nikdy bych nefotila pro Playboy. Ano, jsem modelka spodního prádla, ale mám úroveň. Playboy mi loni nabídl spoustu peněz, ale řekla jsem: V žádném případě," prohlásila Ruska pro lednové vydání magazínu Esquire.

Právě v tomto pánském časopisu se objeví její svůdné fotografie. Nabídku Hugha Hefnera by však nepřijala, přestože to v minulosti udělaly jiné světové topmodelky.

"Dobře, Naomi Campbellová a Claudia Schifferová to udělaly. Ale na konci kariéry a bylo to na úrovni. Považuji se za modelku, která fotí i obálky, ale nikdy bych to neudělala pro nějaký laciný časopis," dodala kráska.

V rozhovoru pro britský Esquire modelka také prozradila, čím si muži získají její pozornost.

"Různými věcmi. Když jsou velmi roztomilí nebo inteligentní. Miluji smysl pro humor. Když vidím muže na ulici, podívám se na boty a ruce. Miluji, když muži nosí dobré boty," prozradila modelka.

Cristiano Ronaldo a jeho přítelkyně Irina Šaiková na tenisovém turnaji v Madridu. Cristiano Ronaldo mladší a starší

Irina Šaiková a fotbalista Cristiano Ronaldo tvoří pár téměř dva roky. Už když spolu chodili, stala se hvězda Realu Madrid otcem. Syna mu porodila neznámá žena 17. června 2010.

"Dohodl jsem se s matkou dítěte, která chce zůstat v anonymitě, že syn bude svěřen pouze do mé péče," dodal fotbalista tenkrát (více čtěte zde).